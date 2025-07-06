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Глава Росмолодежи рассказал о главном примере для детей

Глава Росмолодежи: дети являются соратниками тех, кто помогает бойцам СВО
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Нина Зотина/РИА Новости

Представители молодого поколения являются соратниками волонтеров, помогающих участникам спецоперации, они учатся на примере добровольцев. Об этом заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в ходе выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!», передает РИА Новости.

«Сейчас принято ругать молодежь и говорить, что она не та, не такая. На самом деле это не так, ребята, малыши и взрослые, и все вместе семьями, они достойные ваши соратники», — заявил он.

Гуров добавил, что волонтеры являются примером для молодежи и показывают, как нужно.

До этого стало известно, что большинство опрошенных россиян (56%) назвали неумение грамотно распоряжаться финансами главным недостатком современной молодежи.

На втором месте слабых сторон молодых людей — нехватка практических навыков работы руками (51%), на третьем — недостаток дисциплины в рутинных задачах (47%). Около 45% отметили неспособность молодежи к долгосрочному планированию.

Депутат Госдумы Нина Останина, комментируя предложение президента Владимира Путина сделать семью модным трендом в развитии страны, заявила, что государство предпринимает множество усилий в этом направлении, но общество пока не приняло эту идею.

Ранее Познер назвал минус запрета продажи алкоголя лицам младше 21 года.

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