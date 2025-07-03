Познер назвал минус запрета продажи алкоголя лицам младше 21 года

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru не поддержал идею запрета продажи алкоголя до 21 года.

По мнению Познера, подобные меры имеют только поверхностный характер и не решают вопрос, почему молодежь много пьет. Журналист уверен, что проблема не в том, что спиртное доступно.

«Поэтому я не считаю, что этот законопроект бессмысленный, но он, конечно, никак не решает вопрос», — заявил телеведущий.

Познер добавил, что не может ответить на вопрос, почему молодые люди так много пьют. Он считает, что необходимо заняться изучением проблемы.

«Это же не просто на пустом месте. Только поняв и получив ответ на этот вопрос, можно попытаться что-то сделать», — поделился журналист.

3 июля заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года.

Сенатор подчеркнула, что для предупреждения алкоголизации молодежи и укрепления традиционных семейных ценностей необходимо увеличить возраст продажи алкогольной продукции.

Ранее Владимир Познер снялся в сериале.