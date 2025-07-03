На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Познер назвал минус запрета продажи алкоголя лицам младше 21 года

Телеведущий Познер назвал бессмысленным запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru не поддержал идею запрета продажи алкоголя до 21 года.

По мнению Познера, подобные меры имеют только поверхностный характер и не решают вопрос, почему молодежь много пьет. Журналист уверен, что проблема не в том, что спиртное доступно.

«Поэтому я не считаю, что этот законопроект бессмысленный, но он, конечно, никак не решает вопрос», — заявил телеведущий.

Познер добавил, что не может ответить на вопрос, почему молодые люди так много пьют. Он считает, что необходимо заняться изучением проблемы.

«Это же не просто на пустом месте. Только поняв и получив ответ на этот вопрос, можно попытаться что-то сделать», — поделился журналист.

3 июля заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года.

Сенатор подчеркнула, что для предупреждения алкоголизации молодежи и укрепления традиционных семейных ценностей необходимо увеличить возраст продажи алкогольной продукции.

Ранее Владимир Познер снялся в сериале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами