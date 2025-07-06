Росавиация назвала число отмененных и задержанных рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

В нижегородском аэропорту «Чкалов», который работает с ограничениями, отменены на прием и вылет 26 рейсов, а задержанными (более двух часов) на вылет остаются 13 рейсов. Об этом сообщила Росавиация.

«С наиболее продолжительными ограничениями на работу столкнулся нижегородский аэропорт Чкалов (Стригино)», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на 6–8 июля есть более 9 тысяч свободных мест в поездах между Нижним Новгородом и Москвой. При необходимости железнодорожники добавят дополнительные вагоны.

В настоящее время временно не обслуживают рейсы аэропорты в Иваново, Калуге, Пскове, Санкт-Петербурге и Тамбове.

Накануне в российских аэропортах произошел коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над территорией РФ сбили 187 БПЛА. Были отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидали своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены были спать на полу из-за нехватки места. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам посоветовали лучшие аэропорты для пересадки.