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В Запорожской области возобновили подачу электричества после атаки ВСУ

Балицкий: на северо-западе Запорожской области восстановили электроснабжение
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На северо-западе Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Благодарю энергетиков за оперативную работу», — написал глава региона.

4 июля Балицкий сообщил, что ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего в регионе произошло частичное отключение электроснабжения. По его словам, из-за удара повреждения получили несколько объектов. Без света остались свыше 20 тысяч абонентов в северо-западной части области.

5 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал машину скорой помощи в Запорожской области. Он отметил, что автомобиль находился возле подстанции, никто из сотрудников не пострадал.

Ранее стало известно об атаке российской армии по объектам ВСУ в Запорожье.

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