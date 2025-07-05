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В Запорожской области частично пропало энергоснабжение после атаки ВСУ

Губернатор Балицкий: в Запорожской области после удара ВСУ частично пропал свет
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего в регионе произошло частичное отключение электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за удара повреждения получили несколько объектов. Без света остались свыше 20 тысяч абонентов в северо-западной части области.

«Бригады энергетиков работают в усиленном режиме», — написал чиновник.

Он добавил, что опасность повторных ударов сохраняется.

2 июля председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские военнослужащие ударили по береговой линии Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

4 июня после попытки беспилотников ВСУ атаковать населенные пункты Запорожской области без энергоснабжения частично остался Мелитополь. Электричество также пропало в Приморске, Энергодаре и Акимовке. Позже подачу электроэнергии удалось возобновить.

Ранее эксперт объяснил удары по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.

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