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В итальянском порту произошли взрывы на танкере

В итальянском порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

На находящемся в порту итальянского города Савона мальтийском танкере Sea Jewel произошло два взрыва. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.

Инцидент произошел во время выгрузки нефти с прибывшего из Алжира судна. В результате взрывов на борту танкера образовалась вогнутая внутрь корпуса пробоина. Проведенная проверка не выявила утечек нефти. Информации о пострадавших нет.

Правоохранительные органы в настоящий момент не исключают никаких версий происшедшего, в том числе и срабатывания взрывного устройства.

11 февраля сообщалось, что в Германии организовали расследование в связи с возможной попыткой диверсии на новом корвете «Эмден» Военно-морских сил страны. По данным СМИ, неизвестные незадолго до первого спуска корабля на воду насыпали в его двигатель несколько десятков килограммов металлической стружки.

В декабре прошлого года российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. Подробности о крушении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major.

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