СМИ сообщили, что в порту в Ленобласти произошла разгерметизация танкера с аммиаком

78: в порту Усть-Луга произошла разгерметизация танкера с аммиаком

В порту Усть-Луга в Ленинградской области случилась разгерметизация танкера с аммиаком. Произошла утечка, об этом сообщает Telegram-канал 78.

«В результате ЧП произошла утечка, ее сейчас ликвидируют специалисты. Причины произошедшего выясняются, не исключено внешнее воздействие», — говорится в посте.

Официальных комментариев о случившемся на момент публикации нет.

9 февраля этого года около 2:00 мск на танкер Koala погрузили примерно 130 тыс. тонн мазута. Судно готовили к отплытию, когда в машинном отделении произошли три мощных взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды находился в морском порту в Усть-Луге в Ленинградской области. Экипаж судна состоял из 24 человек: четверых россиян, восьми граждан Грузии и 12 индонезийцев.

Ранее в итальянской порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера.