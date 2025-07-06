СМИ сообщили, что в порту в Ленобласти произошла разгерметизация танкера с аммиаком

В порту Усть-Луга в Ленинградской области случилась разгерметизация танкера с аммиаком. Произошла утечка, об этом сообщает Telegram-канал 78.
«В результате ЧП произошла утечка, ее сейчас ликвидируют специалисты. Причины произошедшего выясняются, не исключено внешнее воздействие», — говорится в посте.
Официальных комментариев о случившемся на момент публикации нет.
9 февраля этого года около 2:00 мск на танкер Koala погрузили примерно 130 тыс. тонн мазута. Судно готовили к отплытию, когда в машинном отделении произошли три мощных взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды находился в морском порту в Усть-Луге в Ленинградской области. Экипаж судна состоял из 24 человек: четверых россиян, восьми граждан Грузии и 12 индонезийцев.
Ранее в итальянской порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера.