СМИ сообщили, что в Дагестане задержали главу одного из районов

В Дагестане задержали главу Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах республики.

«Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве. Он является родственником Магомед-Султана Магомедова», — сказал собеседник агентства.

До этого глава республики Сергей Меликов сообщил, что бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов уволен с государственной службы. По словам Меликова, Магомедов указом от 30 июня был освобожден от должности госсекретаря, а также уволен с государственной службы.

Суд арестовал две квартиры в Москве, связанные с семьей Магомедова. Площадь каждой арестованной квартиры составляет 88 квадратных метров. Кадастровая площадь каждого объекта превышает 26 млн рублей.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана.