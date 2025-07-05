Главу Карабудахкентского района Дагестана до задержания отозвали из зоны СВО

Обвиняемого в мошенничестве главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева до задержания отозвали из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Амиралиев до задержания был отозван в Дагестан из зоны специальной военной операции, куда он уехал около месяца назад», — уточнил источник.

До этого в Следственном комитете сообщили, что Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступной махинации было похищено около 56 млн рублей.

О задержании Амиралиева стало известно 5 июля. По данным ТАСС, он является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, который указом от 30 июня был освобожден от должности и уволен с государственной службы.

Ранее появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана.