Стало известно, в чем обвиняют главу Карабудахкентского района Дагестана

В отношении главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в Telegram-канале.

В ходе расследования стало известно, что Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступной махинации было похищено около 56 млн рублей.

Главе Карабудахкентского района было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.

В СК отметили, что в ближайшее время в суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Амиралиева. На данный момент в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.

О задержании Амиралиева стало известно 5 июля. По данным ТАСС, он является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова, который указом от 30 июня был освобожден от должности и уволен с государственной службы.

Ранее появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана.