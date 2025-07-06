ВСУ за сутки более 200 раз атаковали российский приграничный регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки около 220 раз атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области с помощью артиллерии и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, за сутки 36 населенных пунктов попали под удар со стороны украинских военных, которые выпустили по территории региона 133 боеприпаса и 88 беспилотников, 45 из которых удалось сбить.

Сегодня Гладков сообщил, что в поселке Красная Яруга Белгородской области дрон ВСУ попал в многоквартирный дом, в результате чего мирная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и множественные осколочные ранения рук и шеи.

Вчера беспилотники ВСУ атаковали две машины и автобус в Белгородской области. По словам губернатора, в селе Никольское FPV-дрон врезался в маршрутный автобус. У транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов. Его водителя госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

В селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по легковому автомобилю. Его водителя тоже доставили в медицинское учреждение с контузией, а машину посекло осколками.

Ранее ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области.