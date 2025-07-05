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ВСУ ударили по автобусу и двум автомобилям под Белгородом, водители ранены

Гладков: водители ранены при атаке дронов ВСУ на автобус и машины под Белгородом
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали две машины и автобус. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Никольское FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал маршрутный автобус. У транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов. Его водителя госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

Глава области рассказал, что в селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по легковому автомобилю. Его водителя тоже доставили в медицинское учреждение с контузией, а машину посекло осколками. Подобная же атака произошла в поселке Шамино. После налета водитель автомобиля сам обратился к врачам. У него диагностированы минно-взрывная травма, баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) и слепые осколочные ранения.

До этого в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны в период с 13:50 до 19:00 сбили над регионами страны 48 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее в аэропортах по всей России произошел коллапс из-за украинских дронов.

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