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Стало известно об ударе ВСУ по химическому заводу в Белгородской области

WarGonzo: ВСУ ударили по химическому заводу в Шебекино Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по химическому заводу в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«В промышленной зоне города Шебекино при атаке дрона ВСУ произошло мощное возгорание на заводе красок», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в результате атаки пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале писал, что на месте инцидента работают пожарные. Для тушения предприятия выделили дополнительный транспорт для подвоза воды. Ответственным за ликвидацию огня назначили начальника ГУ МЧС Сергея Петровича Потапова.

4 июля в селе Ясные Зори Белгородского района украинский беспилотник атаковал сельхозпредприятие, пострадали мирные жители. Ранения и травмы получили семь человек. Пятеро пострадавших были доставлены в Октябрьскую районную больницу.

Ранее в Белгородской области в результате обстрела была разрушена историческая ж/д станция.

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