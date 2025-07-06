В Китае дети массово отравились свинцом

В КНР у 19 детей диагностировали отравление свинцом в частном саду

Как минимум 19 детей в одном из частных детских садов китайской провинции Ганьсу отравились свинцом, предположительно из-за употребления пищи с добавками. Директора учреждения привлекли к уголовной ответственности, пишет газета «Жэньминь Жибао».

Все пострадавшие сейчас в больнице, пишет издание. Согласно медицинским отчетам, у некоторых из них уровень свинца в крови достигал 400 мкг/л, что намного выше порога в 250 мкг/л, требующего госпитализации. По показаниям родителей, у детей в течение нескольких месяцев были тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах.

Местное правительство сформировало оперативную группу для отслеживания ситуации. Власти еще не раскрывали подробности об использованной пищевой добавке.

До этого сообщалось, что 11 человек отравились едой из заведений общественного питания во время двухдневного тура по Гунибскому району Дагестана. Была проверена деятельность трех общепитов, там выявили серьезные нарушения санитарных норм. Работу двух заведений приостановили.

Недавно более 50 человек, из них 19 детей, обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции в Слюдянском районе Иркутской области. Трое детей находились в состоянии легкой или средней степени тяжести, их госпитализировали. Известно, что среди заболевших есть участники межрегионального турнира по боксу. СК по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее восемь человек отравились парами неизвестного вещества в ТЦ Владивостока.