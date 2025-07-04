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Более 50 человек отравились в Слюдянке Иркутской области

ТАСС: более 50 человек, из них 19 детей, отравились в Иркутской области
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Более 50 человек, из них 19 детей, обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции в Слюдянском районе Иркутской области, сообщает ТАСС.

Как уточняет минздрав региона, трое детей госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

По информации агентства происшествие случилось в Слюдянке Иркутской области. Так, среди заболевших есть участники межрегионального турнира по боксу, который сейчас проходит в этом городе, пишет ТАСС.

СК по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Врач-инфекционист Марият Мухина ранее предупредила, что аномально влажное лето в Центральной России спровоцировало всплеск активности инфекционных возбудителей.

По ее словам, сочетание сырости и перепадов температуры создает идеальные условия для размножения патогенов. Кожные заболевания стали одним из ключевых рисков. Респираторные и кишечные инфекции также усиливаются. Избыточная влага повышает циркуляцию вирусов, провоцируя ларингиты, гаймориты и отиты. Параллельно растет риск «болезней грязных рук» и пищевых отравлений.

Ранее двое детей захотели сбежать из надоевшего лагеря, съев таблетки, но попали в больницу.

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