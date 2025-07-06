В Подмосковье арестовали мужчину, ранившего девятилетнего мальчика ножом

В Сергиевом Посаде арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на девятилетнего ребенка. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника канала, 34-летний Игорь Т. нанес мальчику ножевое ранение в шею. Пострадавший был экстренно прооперирован и сейчас находится в больнице со стабильно тяжелым состоянием.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь несовершеннолетнего. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Инцидент произошел в пятницу вечером на Новоугличском шоссе. По информации Mash, после нападения мужчина убежал и заперся в своей квартире.

До этого в Севастополе прохожий внезапно напал с ножом на пожилую женщину с ребенком. Инцидент произошел 16 июня в районе мыса Фиолент. Женщина сделала замечание прохожему, который был пьян. Мужчина в ответ проявил агрессию и напал на нее с ножом. Удар пришелся на горло. Медики пытались реанимировать пострадавшую, но спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина с топором гонялся по двору за детьми.