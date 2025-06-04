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В Карелии пьяный мужчина с топором гонялся по двору за детьми

В Карелии будут судить мужчину, набросившегося с топором на детей
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Медвежьегорском районе Карелии перед судом предстанет местный житель, который угрожал детям топором во дворе дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в феврале 2025 года нетрезвый житель поселка Пиндуши, недовольный шумом детей во дворе дома, схватил топор и выбежал на улицу. Выкрикивая угрозы, он бросился в сторону несовершеннолетних.

Школьники спаслись бегством и рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Хулигана задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Сургуте задержали мужчину, который бегал за детьми с ножами. На детскую площадку пришел неизвестный, вооруженный ножами. Мужчина стал размахивать ими и пытался догнать игравших детей. Очевидцы вызвали полицию, прибывший наряд задержал дебошира.

Ранее дети толпой избили сверстника в Воронеже за отказ дать покататься на самокате.

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