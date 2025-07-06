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Американский блогер удивился ночному Петербургу

Блогер Роуз: в ночном Петербурге я чувствовал себя безопаснее, чем где-либо
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Американский видеоблогер Джозеф Стивен Роуз на своем YouTube-канале EXPAT American высоко оценил атмосферу ночного Санкт-Петербурга.

Роуз признался, что в другой стране он ни за что не рискнул бы гулять ночью в одиночку и испытывал бы сильную тревогу. Однако в России, подчеркнул блогер, он чувствовал себя в полной безопасности, чего не испытывал ни в одном другом месте мира.

Отдельно Роуз отметил великолепную архитектуру и чистоту российской Северной столицы. Его также впечатлило, что местные жители совершенно не боятся ходить по отдаленным улицам даже глубокой ночью в одиночестве. По мнению американца, это красноречиво говорит об уровне безопасности в городе.

До этого глава Национального собрания Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Саранджи Симплис заявил, что Петербург служит образцом гармонии между цивилизацией и природой.

Зимой ирландский журналист Чей Боуз рассказал на своей странице в соцсети Х о своем восторге от небоскреба многофункционального комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге.

Ранее ирландский журналист восхитился зимой в Москве.

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