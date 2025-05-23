Африканский депутат восхитился Петербургом

Петербург служит образцом гармонии между цивилизацией и природой. Такое мнение выразил глава Национального собрания Центрально-Африканской Республики Саранджи Симплис, пишет ТАСС.

Комплимент российскому городу он сделал в ходе пленарного заседания XI Невского международного экологического конгресса.

«Вам не нужно убеждать нас приезжать в Санкт-Петербург. Я с моей делегацией понял, что в Санкт-Петербурге люди и природа живут в гармонии друг с другом, и это нас очень тронуло», — отметил он.

Он отметил, что ЦАР прикладывает все усилия для защиты окружающей среды.

Россия и ЦАР сотрудничают в разных сферах, РФ оказывает помощь этой африканской стране. Недавно в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) прибыла первая партия мяса индейки. 27 тонн индюшатины, как уточняется, отправили в ЦАР из Пензенской области.

В конце января Россия направила ЦАР дизельное топливо объемом в 29,4 тысячи тонн в качестве гумпомощи. В МИД РФ уточняли, что таким образом Россия откликнулась на соответствующее обращение ЦАР.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил значение связей с Африкой для России.