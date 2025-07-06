Губернатор Забайкалья назвал количество госпитализированных после жесткой посадки Ан-2

Осипов: после жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье госпитализированы девять человек

Девять человек госпитализировали после жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Александр Осипов.

По его словам, трое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в средней, но угрозы жизни нет.

«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия», — сказал Осипов.

Минздрав Забайкальского края сообщил о десяти пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2.

Незадолго до этого поступила информация от регионального МЧС. В ведомстве сообщали о шести пострадавших. На борту воздушного судна находились 11 человек.

На месте аварии работают 37 человек, из них 13 от МЧС, задействованы четыре единицы техники.

Недавно пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета. Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее появилось видео с места обнаружения Ан-2, пропавшего в Якутии.