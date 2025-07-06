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Появились подробности крушения Ан-2 в Забайкалье

На борту разбившегося в Забайкалье Ан-2 находились 11 человек
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Виталий Аньков/РИА Новости

На борту самолета Ан-2, разбившегося в читинском районе Забайкалья, находились 11 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве уточнили, что самолет ДОСААФ упал спустя 16 минут с момент взлета. Все произошло в районе СНТ «Топограф»

«На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа. По предварительным данным пострадали 6 человек, все выжили. Возгорания не произошло»

На месте аварии работают 37 человек, из них 13 от МЧС, задействованы четыре единицы техники.

Недавно пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета. Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в США упал одномоторный пассажирский самолет.

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