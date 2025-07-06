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Раскрыты подробности поджога ТЦ в Коми с 25 жертвами

РИА Новости: поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться
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Павел Лисицын/РИА Новости

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми осознавали, что люди не смогут выбраться, однако отнеслись к этому с безразличием. Это следует из документов, появившихся в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о трагедии, которая произошла 11 июля 2005 года. Спастись не смогли 25 человек, еще десять получили травмы. Обвиняемых в поджоге Антона Коростелева и Алексея Пулялина приговорили к пожизненному заключению.

В документе говорится, что осужденные использовали для поджога не менее десяти литров легковоспламеняющейся жидкости. Они разлили ее в районе центральной лестницы ТЦ, которая была основным эвакуационным путем. Поджигатели осознавали, что из-за огня посетители торгового центра не смогут выбраться на улицу и понимали, что у их деяния будут жертвы.

В материалах отмечается, что преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом. Несмотря на молодость, у Коростелева и Пулялина сформировалось устойчивое антиобщественное поведение.

5 июля произошло возгорание в торговом центре «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы. По предварительной информации, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Пожарные расчеты газодымозащитной службы провели разведку на месте происшествия. Из здания эвакуировали около 100 человек.

Через час пожар в ТЦ был ликвидирован. В управлении МЧС по городу рассказали, что во время борьбы с огнем установили подъемные механизмы для ликвидации очагов возгорания. При пожаре никто не пострадал.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.

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