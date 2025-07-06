В Смоленской области сбили беспилотник

Губернатор Анохин: еще один украинский БПЛА нейтрализовали в Смоленской области

Еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Продолжаются налеты беспилотников на территорию Смоленской области. Нейтрализован еще один беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, работают оперативные службы.

До этого Анохин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над территорией Смоленской области. Он отметил, что продолжит информировать жителей региона в социальных сетях. Помимо этого, Анохин призвал соблюдать меры предосторожности, избегать открытых пространств и не подходить к окнам.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Брянской области украинский дрон ранил сотрудника теробороны.