В Брянской области украинский дрон ранил сотрудника теробороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дроном-камикадзе по населенному пункту Подлесные Новоселки в Севском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник ранил сотрудника территориальной обороны СГУП «ЦСН «Защита», который выполнял боевые задачи. Пострадавшего доставили в больницу.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Сегодня Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

До этого Минобороны РФ сообщило о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области. Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

Ранее появилось видео ликвидации украинского наемника в Брянской области.