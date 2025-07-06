В Минздраве уточнили число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье

Минздрав: при жесткой посадке Ан-2 в Чите пострадали 8 человек

Количество пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Чите составляет 8 человек. Об этом ТАСС сообщила министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина.

«Пострадавших везут в Краевую клиническую больницу. Всего восемь человек, из них двое, по предварительному осмотру, в тяжелом состоянии», — сообщила она.

Незадолго до этого поступила информация от регионального МЧС. В ведомстве сообщали о шести пострадавших. На борту воздушного судна находились 11 человек.

На месте аварии работают 37 человек, из них 13 от МЧС, задействованы четыре единицы техники.

Недавно пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета. Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее появилось видео с места обнаружения Ан-2, пропавшего в Якутии.