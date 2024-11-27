Полковник Тимофеев отказался признавать вину в получении взятки

Экс-руководитель утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ полковник Илья Тимофеев отказался признавать себя виновным во взяточничестве по соответствующему делу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Московского гарнизонного военного суда.

«Обвинение непонятно. Виновным себя не признаю», — заявил военный во время слушаний.

Бывший начальник службы утилизации ГАБТУ был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство. Сам он вину не признает.

В августе текущего года сообщалось о том, что Тимофееву отказали в отправке в зону специальной военной операции. Обвиняемый считает, что тем самым были нарушены его права.

Ранее сообщалось, что осужденный на 18 лет экс-глава регионального минздрава поедет на СВО.