В Таганроге объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Внимание! Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам», — сказано в публикации.

Камбулова уточнила, что работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и призвала сохранять спокойствие.

До этого воздушная тревога была объявлена в Тамбовской области. МЧС России предупредило об опасности атаки беспилотных воздушных судов (БВС).

Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области. Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что российские военные проводят испытания системы РЭБ, работающей на разных частотах.