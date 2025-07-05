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В КПРФ решили обратиться к Путину с просьбой переименовать Волгоград

КПРФ приняла резолюцию об обращении к Путину с призывом переименовать Волгоград
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Алексей Никольский/РИА Новости

Съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) принял резолюцию о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть Волгограду и Волгоградской области наименования Сталинград и Сталинградская область. Об этом сообщает РИА Новости.

XIX съезд партии начался в субботу, 5 июля, в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области. Другие подробности принятого решения неизвестны. Количество членов КПРФ, которые поддержали инициативу, не разглашается.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представителям КПРФ, требующим переименовать Волгоград в Сталинград, следует признать, что город утратил это имя во времена СССР. Он раскритиковал коммунистов за их призывы и подчеркнул: если они хотят вернуть прежнее название, то сперва должны покаяться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Общественное движение «Ветераны России» ранее направило обращение Путину с предложением вернуть городу Волгограду название Сталинград. По мнению активистов, возвращение к старому названию позволит привлечь в город больше туристов.

Ранее Путин не исключил возвращения Волгограду имени Сталинград.

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