«Это вы осудили Сталина!»: за что Володин призвал коммунистов покаяться

Представителям КПРФ, требующим переименовать Волгоград в Сталинград, следует признать, что город утратил это имя во времена СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он раскритиковал коммунистов за их призывы и подчеркнул: если они хотят вернуть прежнее название, то сперва должны покаяться. В сути истории разбиралась «Газета.Ru».

Верните имя

На заседании в Госдуме обсуждали законопроект об упрощении порядка проведения работ по содержанию объектов культурного наследия. В ходе рассмотрения представители КПРФ потребовали вернуть Волгограду прежнее название — Сталинград. Они отметили, что объекты историко-культурного наследия советского периода якобы не защищены. Председатель Вячеслав Володин коммунистам ответил резко.

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь!» — отрезал он.

Помнить и сохранять

Володин напомнил, что во всех регионах и во всех районах стоят памятники Ленину, ведь их отнесли к памятникам федерального значения. Сносить такие нельзя.

«Где памятники Сталину? Кто их снес? Сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне от его наследия на XX съезде», — добавил Вячеслав Володин.

Что же касается объектов историко-культурного наследия царской России, они защищены не были, объяснил председатель Госдумы.

«Вот сохранность храмов, учитывая, что их сразу после революции приспособили под хранилище удобрений и разные машдворы, конечно, требует поддержки, но там сложно что-то сохранить, потому что разрушили до основания», — уточнил парламентарий.

Он подчеркнул, что власти не посягают на наследие и бережно относятся к истории. Это, как объяснил Володин, политика партии и позиция президента Владимира Путина.

Мнения и предложения

Призывы вернуть Волгограду прежнее название звучали не раз. В конце марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагал сделать это в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Есть еще морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместо — аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно», — заявлял он.

Спустя месяц Владимир Путин посетил Волгоград и встретился с губернатором Андреем Бочаровым. Глава региона передал президенту просьбу ветеранов и участников СВО — присвоить местному аэропорту название Сталинград.

«Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем», — ответил глава государства.

Чуть позже курсант центра «Воин», активистка волгоградской областной общественной организации «Дом Дружбы» Регина Султанова попросила Путина изучить вопрос переименования города.

«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград. — «Газета.Ru»), то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей», — объяснил президент.

В середине мая общественное движение «Ветераны России» направило письма с предложением вернуть на карту страны Сталинград Путину, Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. С точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название — Сталинград», — следует из письма общественников.

Бывший вице-губернатор Волгоградской области, депутат Госдумы Олег Матвейчев назвал переименование города Хрущевым диверсией и ударом по Сталину.

«Это человек — абсолютное зло, и именно он стер с карты название Сталинград. По большому счету, давно нужно вернуть на карту мира город, который славен самым главным историческим и военным событием ХХ века. Стереть место и память о нем — это с точки зрения холодной войны — крупнейшая победа западников», — отметил парламентарий.

Он поддержал идею возвращения Волгограду прежнего названия и добавил: как только на карте вновь появится Сталинград, «у нас произойдет перелом в победе». Депутат объяснил, что имеет в виду победу над НАТО и коллективным Западом.