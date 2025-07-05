В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«На территории края объявлена «Авиационная опасность». Существует угроза падения взрывных устройств», — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали граждан укрыться в защищенном помещении, в частности, в подвале или защитном сооружении, отойти от окон и в случае падения взрывных устройств звонить 112.

До этого воздушная тревога была объявлена в Тамбовской области. МЧС России предупредило об опасности атаки беспилотных воздушных судов (БВС).

Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в МИД назвали число медработников, пострадавших от атак ВСУ за три месяца.