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В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

МЧС РФ: в Краснодарском крае объявлена авиационная опасность
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Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«На территории края объявлена «Авиационная опасность». Существует угроза падения взрывных устройств», — сказано в сообщении.

В ведомстве призвали граждан укрыться в защищенном помещении, в частности, в подвале или защитном сооружении, отойти от окон и в случае падения взрывных устройств звонить 112.

До этого воздушная тревога была объявлена в Тамбовской области. МЧС России предупредило об опасности атаки беспилотных воздушных судов (БВС).

Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в МИД назвали число медработников, пострадавших от атак ВСУ за три месяца.

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