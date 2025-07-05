В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!» — говорится в сообщении.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в воздушном пространстве региона. Позже он рассказал об отражении налета дронов средствами РЭБ в Тосненском районе.

Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области. Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.