Мирошник: за три месяца от ударов ВСУ пострадали 11 медработников

За последние три месяца от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 российских медработников и десятки санитарных автомобилей. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Красный крест для боевиков киевского режима — это не международный знак защиты от атак, а бонусная цель для нацистов. Враг стремится лишить жителей самой возможности получить медицинскую помощь», — подчеркнул он.

Мирошник уточнил, что это прямое нарушение норм и принципов международного гуманитарного права.

5 июля ВСУ ударили беспилотником по машине скорой помощи в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа в Запорожской области. Автомобиль находился возле подстанции и был выведен из строя. Никто из сотрудников при налете не пострадал.

Кроме того, украинский беспилотник попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР), но зацепился за дерево. По словам министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее российские бойцы отразили массовую атаку дронов у Часова Яра.