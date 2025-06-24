В Верховном суде США проголосовали по проекту о депортации мигрантов в третьи страны

Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что данное решение заблокировало предыдущее постановление федерального судьи из штата Массачусетс, который требовал предоставить мигрантам возможность оспорить депортацию до момента высылки.

«За» инициативу в Верховном суде США проголосовали шесть судей, «против» — трое. В своем особом мнении они подвергли критике администрацию Трампа за нарушение судебного приказа и отправку людей в страну, которую государственный департамент США считает опасной.

До этого Трамп призвал иммиграционную и таможенную полицию (ICE) активнее депортировать нелегальных мигрантов из Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.

Президент США сообщил, что поручил администрации направить все силы на то, чтобы «обратить вспять» волну массовой миграции. По мнению политика, миграция «превратила некогда идиллические города в места действия антиутопии Третьего мира».

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.