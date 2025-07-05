В Пулково рассказали, как справляются с коллапсом

В Пулково часть объединенных рейсов в Москву выполнят на широкофюзеляжных бортах

Часть рейсов в Москву из Пулково будут объединены и выполнены на широкофюзеляжных бортах. Об этом сообщает в Telegram-канале аэропорт Санкт-Петербурга.

В воздушной гавани пообещали проинформировать, в том числе по электронной почте, пассажиров отмененных рейсов о новом времени отправления. Об изменениях можно будет узнать на сайте авиакомпаний и на онлайн-табло Пулково.

В 16:32 воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты в 17:40.

На этом фоне Telegram-канал Baza написал о коллапсе в российских аэропортах. По его данным, только в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, несколько сотен были перенесены. Многие пассажиры провели в воздушных гаванях более девяти часов. Как уточняется, в Пулково отменили более 30 рейсов, еще примерно 100 — перенесли.

Ранее сообщалось, что пассажиров рейса Владивосток — Москва два часа не выпускают из самолета.