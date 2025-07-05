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Baza сообщила о коллапсе в российских аэропортах

Baza: в российских аэропортах коллапс, отменено почти 100 рейсов
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Telegram-канал «Baza»

В российских аэропортах произошел коллапс. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Только в Москве и Санкт-Петербурге отменены почти 100 рейсов, несколько сотен перенесены. Многие пассажиры провели в аэропортах более 9 часов», — говорится в сообщении.

По данным канала, самая сложная ситуация наблюдается в аэропорту Шереметьево, где было задержано свыше 170 рейсов, почти 50 отменено. На данный момент в воздушной гавани наблюдается столпотворение. Согласно публикации, прибывающие пассажиры смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Пассажирам приходится сидеть на полу, свободных мест нет даже в бизнес-зале.

Помимо этого, некоторых пассажиров, которые прибыли в аэропорт, не выпускают из лайнера. Некоторые провели на борту порядка четырех часов.

В Пулково наблюдается похожая ситуация. В воздушной гавани отменили более 30 рейсов, еще примерно 100 — перенесли.

Незадолго до этого в петербургском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

5 июля в Пулково более чем на четыре часа задержали 34 рейса. В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний. Предоставлены вода, питание и гостиницы.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.

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