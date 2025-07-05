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Пассажиров рейса Владивосток — Москва два часа не выпускают из самолета

Осторожно, новости: людей не выпускают из самолета рейса Владивосток — Москва
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Пассажиров рейса ВладивостокМосква два часа не выпускают из самолета. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

«Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры рейса «Аэрофлота» SU1705, он должен был прилететь в 14:00, но сначала некоторое время кружил над аэропортом — в Росавиации заявляли об ограничениях из-за ветра и плана «ковер», — сказано в посте.

Как утверждали пассажиры, в салоне также был губернатор Приморского края Олег Кожемяко, однако в администрации региона позже опровергли эти данные.

До этого канал сообщал, что рейс из Антальи в Нижний Новгород не может вылететь с 7:00 мск из-за плана «Ковер». Пассажиры приехали в аэропорт в четыре утра. Вылет был запланирован на 7:05 мск, однако рейс задержали на семь часов, якобы не объяснив почему. Позже выяснилось, что в аэропорту Нижнего Новгорода объявили план «Ковер».

Затем люди рассказали, что вылет перенесли на 6 июля. Пассажирам выдали багаж и готовятся развозить по отелям.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.

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