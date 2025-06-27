Появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана

Генеральная прокуратура России в рамках поданного иска намерена взыскать нефтебазу семьи государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

«Принят к производству антикоррупционный иск заместителя генпрокурора РФ к Магомед-Султану Магомедову и другим. Предмет иска — обращение в доход государства нефтеперерабатывающего завода и иных объектов недвижимого имущества», — сказала глава объединенной пресс-службы судов.

Мамаева уточнила, что речь идет об ОАО «Дагнефтепродукт». Предприятие включает в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, автозаправочных станций, зданий, резервуаров и так далее. Руководителем завода в период с 1991 по 2010 год был Магомедов.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в трех московских квартирах прошли обыски по делу госсекретаря Дагестана.