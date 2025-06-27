На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана

Генпрокуратура хочет взыскать нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана Магомедова
close
Telegram-канал Магомед-Султан Магомедов

Генеральная прокуратура России в рамках поданного иска намерена взыскать нефтебазу семьи государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

«Принят к производству антикоррупционный иск заместителя генпрокурора РФ к Магомед-Султану Магомедову и другим. Предмет иска — обращение в доход государства нефтеперерабатывающего завода и иных объектов недвижимого имущества», — сказала глава объединенной пресс-службы судов.

Мамаева уточнила, что речь идет об ОАО «Дагнефтепродукт». Предприятие включает в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, автозаправочных станций, зданий, резервуаров и так далее. Руководителем завода в период с 1991 по 2010 год был Магомедов.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в трех московских квартирах прошли обыски по делу госсекретаря Дагестана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами