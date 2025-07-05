В аэропорту Пулково ввели ограничения на работу

Росавиация: в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«‎Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — сказано в сообщении.

До этого в Пулково более чем на четыре часа задержали 34 рейса. В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний. Предоставлены вода, питание и гостиницы. Перенос рейсов в пресс-службе объяснили необходимостью смены и/или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов в связи с корректировками расписания и другими причинами.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.