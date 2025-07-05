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В аэропорту Санкт-Петербурга отложили вылет десятков рейсов

В аэропорту Пулково отложили вылет 34 рейсов более чем на четыре часа
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Александр Гальперин/РИА Новости

Вылет 34 авиарейсов отложен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге более чем на четыре часа. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», передает ТАСС.

«В аэропорту Пулково вылет 34 рейсов отложен более чем на четыре часа», — сказано в сообщении.

В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний. Предоставлены вода, питание и гостиницы.

Переносы рейсов в пресс-службе объяснили необходимостью смены и/или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов в связи с корректировками расписания и другими причинами.

Нормализация расписания ожидается в течение дня.

До этого аэропорт Шереметьево снял введенные ранее временные ограничения на использование воздушного пространства.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.

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