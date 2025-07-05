Нидерланды в два раза подняли цены на жилье для украинских мигрантов

Нидерланды удвоили плату за проживание для работающих мигрантов с Украины

С 1 октября Нидерланды увеличат ежемесячную плату для мигрантов с Украины, которые работают и проживают в муниципальном жилье. Об этом сообщила глава министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер, передает телекомпания NOS.

На данный момент украинские беженцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу, обязаны платить €105 в месяц за проживание в приютах. С 1 октября эта сумма увеличится до €244,22.

«Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия», — сказала Кейзер.

В начале июня сообщалось, что министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк и глава МВД Германии Александр Добриндт выступили за вывод украинских беженцев из систем социальной поддержки. По данным министерства, в настоящее время в Германии проживают около 1 млн граждан Украины. При этом в Польше число украинских беженцев составляет 1,5 млн.

4 июня газета Politico сообщила, что Европейский союз (ЕС) начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну.

Ранее на Украине подсчитали, сколько беженцев находится за границей.