Польша и Германия захотели остановить соцподдержку для украинских беженцев

МВД Польши и Германии выступили за вывод беженцев с Украины из соцподдержки

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк и глава МВД Германии Александр Добриндт выступили за вывод украинских беженцев из систем социальной поддержки. Об этом сообщается на сайте польского ведомства.

«В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы сделать беженцев независимыми от системы социальной поддержки», — говорится в сообщении польского МВД.

По данным министерства, сегодня в Германии проживает около 1 млн граждан Украины. При этом в Польше число украинских беженцев составляет 1,5 млн, отметили в ведомстве.

4 июня газета Politico сообщила, что Европейский союз (ЕС) начнет разрабатывать план возвращения украинских беженцев в родную страну. По данным издания, региональное содружество планирует продлить срок действия программы приема беженцев с Украины до марта 2027 года.

Ранее власти Швейцарии лишили статуса беженца более 32 тыс. украинцев.