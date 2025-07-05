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Появились кадры с затопленных после ливня улиц Тольятти

В Тольятти улицы оказались под водой после ливня
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В Самарской области город Тольятти затопило из-за обильных осадков. Видео опубликовал местный Telegram-канал.

По его данным, из-за ливней пострадали бульвар Курчатова, Московский проспект, улицы Автостроителей и 70 лет Октября. На кадрах очевидцев общественный транспорт не может продолжать движение из-за больших луж, а люди переходят дорогу по колено или по щиколотку в воде.

Накануне жителей Санкт-Петербурга предупредили о приближающемся первом за 160 лет наводнении. Затворы Комплекса защитных сооружений города от наводнений закрыли. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, несмотря на интенсивные осадки, к наводнению они не приведут. Прогнозы были связаны не с ливнями, а с тем, что западный ветер гонит волны с Балтийского моря в устье Невы, поднимая уровень воды, так как стока в ней нет.

Ранее на юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу.

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