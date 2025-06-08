На юге Москвы ливень смыл мужчину в сточную трубу

Из-за сильного ливня в Москве человека затянуло в сточную трубу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, это случилось около реки Чертановка на юге города. Очевидцам удалось поймать мужчину у коллектора в районе Пролетарского проспекта. Они держали его, пока до места происшествия добирались сотрудники экстренных служб.

Как уточняется в посте, мужчина работает в парке и до того, как его смыло, чистил ливневки. После ЧП ему на помощь пришли две женщины. Они удерживали его за руки, пока к коллектору не прибыли спасатели. Они протянули мужчине трос и вытащили его из трубы.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги. Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Водителям пришлось пользоваться Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы.

Ранее в терминале столичного аэропорта ливень хлынул из потолка.