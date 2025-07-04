«Паники нет»: жителям Петербурга обрисовали масштабы надвигающегося наводнения

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о приближающемся первом за 160 лет наводнении. Однако никакой катастрофы не случится, так как город оснащен системой защиты на такой случай, заверил гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов. Наводнения высотой до двух метров за счет дамб и затворов спокойно снимаются, объяснил он НСН.

Еще 15 лет назад в Петербурге построили систему защитных дамб, которая позволяет защитить город от наводнений. Так, например, в Финском заливе вода поднимается достаточно высоко, но последствий никаких нет – от них город спасают специальные затворы, пояснил гидролог.

«Очень большого наводнения не предвидится. Паники нет, поднимается вода по метеорологическим причинам, — заверил он. — Дамбу закрывают на какое-то время, уровень опустится, вода выйдет спокойно. За время наводнения в заливе в дамбе много воды не накопится. Наводнения до двух метров снимаются спокойно».

С ним согласился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд – он отметил, что в Петербурге осадков прогнозируется интенсивных, но к наводнению они не приведут. Звучащие прогнозы связаны не с ливнями, а с тем, что западный ветер гонит волны с Балтийского моря в устье Невы, поднимая уровень воды, так как стока в ней нет.

«Поэтому и перекрыли дамбу, но это не будет продолжаться долго. Сегодня вечером ее уже откроют», — заключил Вильфанд.

Напомним, главный синоптик города Александр Колесов накануне сообщил, что 4 июля в Петербурге с высокой вероятностью произойдет наводнение. Уровень воды может достичь 170–190 см из-за усиления западного ветра. Он подчеркнул, что за всю историю Петербурга в июле было всего одно наводнение – 12 июля 1895 года. Тогда уровень воды поднялся до 186 см. После этого 160 лет в городе в этом месяце не складывались условия для подъема воды до опасного уровня.

На этом фоне затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закрыли для предотвращения морского нагонного наводнения, а движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру приостановили.

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