В Омской области самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет «Цессна» совершил жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы в Омской области. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в Азовском районе около посадочной площадки «Поповка».

Воздушное судно получило повреждения. Прокуратура начала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств случившегося. По данным экстренных служб, на борту находился только пилот, и он жив. Информации о его состоянии здоровья нет.

В начале июня самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. При этом пострадал пилот воздушного судна. После случившегося следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств инцидента.

До этого прокуратура показала видео с места аварийной посадки легкомоторного самолета на пляж в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во время планового облета после технического ремонта.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами приземлился на реку.