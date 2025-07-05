На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омской области самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Азовском районе Омской области
true
true
true
close
Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Легкомоторный самолет «Цессна» совершил жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы в Омской области. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в Азовском районе около посадочной площадки «Поповка».

Воздушное судно получило повреждения. Прокуратура начала проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств случившегося. По данным экстренных служб, на борту находился только пилот, и он жив. Информации о его состоянии здоровья нет.

В начале июня самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. При этом пострадал пилот воздушного судна. После случившегося следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств инцидента.

До этого прокуратура показала видео с места аварийной посадки легкомоторного самолета на пляж в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во время планового облета после технического ремонта.

Ранее в Подмосковье самолет с пьяными пассажирами приземлился на реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами