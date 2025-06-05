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Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета в Саратовской области

МСУТ СК: после жесткой посадки самолета в Саратовской области идет проверка
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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ проводит доследственную проверку после жесткой посадки сельскохозяйственного самолета Ан-2. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«‎Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

5 июня в Ершовском районе Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. В результате происшествия пострадал пилот воздушного судна, ему потребовалась медицинская помощь.

В конце мая в аэропорту Киренска в Иркутской области самолет Ан-24 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По данным ведомства, самолет выполнял рейс из Иркутска. Во время посадки у воздушного судна сложилась передняя стойка шасси, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На место оперативно прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.

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