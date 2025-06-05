Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки самолета в Саратовской области

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ проводит доследственную проверку после жесткой посадки сельскохозяйственного самолета Ан-2. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«‎Следователем проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

5 июня в Ершовском районе Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. В результате происшествия пострадал пилот воздушного судна, ему потребовалась медицинская помощь.

В конце мая в аэропорту Киренска в Иркутской области самолет Ан-24 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По данным ведомства, самолет выполнял рейс из Иркутска. Во время посадки у воздушного судна сложилась передняя стойка шасси, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На место оперативно прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.