В Польше эвакуировали 200 человек из-за повреждения газопровода

Повреждение газопровода произошло в польском Гданьске. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Около 12.30 (13.30 мск) пожарные получили информацию об инциденте на территории паромного терминала в Гданьске.

На фоне угрозы утечки газа спасатели приняли решение эвакуировать 200 человек — сотрудников терминала и людей, которые находились в заведениях общественного питания.

Последствия аварии устраняют шесть пожарных бригад.

В 14:23 (15:23 мск) утечку газа удалось остановить.

29 июня стало известно, что посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. Издание отмечает, что спасатели пока не могут определить источник утечки. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

Очевидица ЧП Анна рассказала «Газете.Ru», что продавцы гипермаркета падали в обморок из-за утечки газа прямо у касс, однако охрана никак не реагировала на их просьбы о помощи.

Ранее двое россиян обгорели из-за утечки газа в машине.