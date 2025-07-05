В России предложили признать иноагентом православный телеканал

Экс-мэр Новосибирска и действующий первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть призвал признать православный телеканал «Спас» иноагентом. С такой инициативой он выступил на XIX съезде КПРФ, сообщает РБК.

Локоть возмутился из-за показа каналом фильма «Мумия» про Мавзолей Ленина.

«Политическая провокация с показом киномерзости «Мумия» показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. В России навести порядок с исторической памятью. «Мумия» — это удар не по партии, «Мумия» — это удар в спину России, удар по будущему России», — сказал он.

Политик высказал мнение, что для производства фильма телеканал не привлекал бюджетные средства. Локоть предположил, что создание картины финансировалось из-за рубежа.

«Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала «Спас» иноагентом», — призвал политик.

1 июля в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение законодательства, регулирующего порядок деятельности иноагентов в России. После принятия поправки, достаточно будет однократного привлечения к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, чтобы при повторном нарушении наступала уголовная ответственность.

Ранее Захарова обратилась к иноагентам и уехавшим из России артистам.