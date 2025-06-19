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Захарова обратилась к иноагентам и уехавшим из России артистам

Захарова пожелала иноагентам и уехавшим из России артистам обрести Родину
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на площадке Петербургского международного экономического форума высказалась о находящихся за границей иноагентах и артистах. Ее цитирует RT.

«Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести Родину», — сказала дипломат.

Она отметила, что недавно для таких артистов и иноагентов был важен пацифизм, а сейчас «с пацифизмом стало напряженно».

В апреле Минюст признал иноагентом первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева — он возглавлял МИД в 1990–1996 годах, а также был членом Совбеза и депутатом Госдумы. С 2012-го политик живет в Майами. После начала СВО Козырев призывал российских дипломатов уйти в отставку, поскольку они «профессионалы, а не дешевые пропагандисты», а в 2025-м советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому требовать от Запада больше оружия и не делать территориальных уступок России.

Ранее в МИД назвали «страшной» ситуацию с уехавшей Пугачевой.

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