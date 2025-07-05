В Ленобласти объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G», — добавил глава региона.

До этого сообщалось, что вылет 34 авиарейсов отложен в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге более чем на четыре часа.

По данным Минобороны, в ночь на 5 июля ПВО уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над 13 регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.